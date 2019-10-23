مسؤول بالتعليم يكشف سبب قرار عودة الاختبارات التحريرية للابتدائية والمتوسطة – فيديو

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كشف مدير إدارة التقويم بوزارة التعليم عبدالله العرفج أسباب قرار عودة الاختبارات التحريرية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وقال العرفج في لقائه ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن القرار صدر بناءً على عدد من المعطيات من بينها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية من خلال التقويم المستمر، إذ وجد أنه كان بحاجة لأسلوب مصاحب له، بالإضافة إلى ظهور ضعف لدى الطلاب في القراءة والكتابة.

وأكد إن القرار ليس وليد العصر؛ حيث إن لائحة تقويم الطالب تراجع كل 4 سنوات وتُشَكّل لها عددٌ من اللجان على مستوى الوزارة وإدارات التعليم، ومكاتب التربية والتعليم.