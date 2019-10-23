هذا ما تخبرك به تجاعيد وجهك

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يظل التأقلم مع التقدم في العمر معضلة تعكسها سوق منتجات مكافحة الشيخوخة التي ستبلغ قيمتها بحلول 2023 نحو 45 مليار جنيه إسترليني. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يقول خبيرا البشرة ناتاليا روبنسون والدكتور عامر خان: إذا لاحظنا التجاعيد تغزو أحد جانبي الوجه فذلك يعود للنوم على هذه الجهة، ما يؤدي لضعف وصول الدم وغياب التدفق الليمفاوي، أما إذا بدت بشرتك جافة وباهتة وتظهر على جانبي وجهك خطوط رفيعة، فإن ذلك مؤشر على نقص الترطيب والجفاف. فيما يؤدي التدخين لظهور تجاعيد دائمة حول الفم، فيما يدل مستوى عمق تغضنات الجلد المحيطة بزاوية العين على مدى التعرض لأشعة الشمس، إذ تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى ضعف خلايا الجلد وأوعية الدم ويسفر عنها ظهور تصبّغات وأوعية شعرية متقطعة. وتتجلى الضغوطات النفسية على شكل حاجبين متغضنين وأثلام عمودية تصل إلى الجبين. ولا يؤدي القلق لظهور خطوط تجاعيد أفقية عميقة على الجبين فحسب، بل على الذقن أيضاً. ويتبلور أسلوب الحياة الغني بالسكر على شكل تجاعيد ودوائر سوداء محيطة بالعين