الحقيل: 1200 وحدة معدل الشراء اليومي من برنامج «سكني»

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وقعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقداً مع شركة الرواف للتجارة والمقاولات المتخصصة في أعمال البنية التحتية، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط «الشروق» الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية تتجاوز 237 مليون ريال، لتوفير 3404 قطع أراضٍ سكنية، بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته التفقدية للمشاريع السكنية بمنطقة المدينة المنورة. ويتضمن العقد الذي وقعه من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، مع مدير المشاريع في شركة الرواف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرواف، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط «الشروق» بالمدينة المنورة الممتد على مساحة 4669811 متراً مربعاً