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«السعودية» تضيف 11 وجهة دولية

«السعودية» تضيف 11 وجهة دولية
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المناطق_الرياض

أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران الاتحاد الإماراتي ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز التي أطلقت في أكتوبر من العام الماضي وجهات جديدة بما يتيح لضيوف الشركتين المزيد من خيارات الرحلات والوجهات ويسهم في تنفيذ خطط الشركتين في التوسع في التشغيل والوصول إلى وجهات دولية جديدة

وستدرج الخطوط السعودية رمزها «SV» على رحلات شركة الإمارات المتجهة من أبو ظبي إلى 11 وجهة دولية أبرزها أمستردام، بروكسل، دبلن، هونج كونج، طوكيو، بانكوك، بوكيت، سيول، وهو ما يعزز وصول ضيوف «السعودية» إلى وجهات أكثر في قارتي آسيا وأوروبا

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن التوسع الجديد في وجهات اتفاقية الشراكة التجارية بين الخطوط السعودية والشركة الإماراتية سيوفر مرونة أكبر وخيارات أكثر للضيوف المسافرين على رحلات الشركتين، للوصول إلى العديد من الوجهات حول العالم بيسر وسهولة، مؤكداً أن التوسع في الشراكة الإستراتيجية بين الناقلين تنطلق من العلاقة الوثيقة والتكاملية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات

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