وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى مطار عدن

وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى مطار عدن

أبرز المواد
«السعودية» تضيف 11 وجهة دولية

«السعودية» تضيف 11 وجهة دولية

أبرز المواد
الحقيل: 1200 وحدة معدل الشراء اليومي من برنامج «سكني»

الحقيل: 1200 وحدة معدل الشراء اليومي من برنامج «سكني»

أبرز المواد
ألغام الحوثي تعرقل تحركات المراقبين الدوليين

ألغام الحوثي تعرقل تحركات المراقبين الدوليين

أبرز المواد

وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى مطار عدن

وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى مطار عدن
http://almnatiq.net/?p=789372
المناطق_الرياض

أفاد مصدر محلي في محافظة عدن بوصول تعزيزات عسكرية سعودية، منتصف ليلة الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن بجنوب البلاد

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن وكالة “سبوتنيك”، أن عشرات من الجنود السعوديين وصلوا على متن طائرة نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي

وأضاف أنه من المقرر وصول تعزيزات سعودية إضافية إلى عدن للانتشار بدلا عن القوات الإماراتية التي انسحبت من هناك

وأشار المصدر إلى أن القوات السعودية ستتخذ من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) مقرا لها

وكانت قوات سعودية، تضم دبابات وعربات وجنود، وأخرى سودانية وصلت الأربعاء الماضي، إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب عدن، تم توزيعها بين المطار الدولي في مديرية خورمكسر شرق عدن، ومعسكر التحالف في مديرية البريقة

وتسلمت، الاثنين الماضي، قوات سعودية وسودانية، مطار عدن الدولي من القوات الإماراتية التي ظلت تديره منذ استعادة التحالف العربي والجيش اليمني مدينة عدن من قبضة جماعة أنصار الله “الحوثيين” في يوليو من العام 2015

روابط ذات صلة

«السعودية» تضيف 11 وجهة دولية

«السعودية» تضيف 11 وجهة دولية
الحقيل: 1200 وحدة معدل الشراء اليومي من برنامج «سكني»

الحقيل: 1200 وحدة معدل الشراء اليومي من برنامج «سكني»
ألغام الحوثي تعرقل تحركات المراقبين الدوليين

ألغام الحوثي تعرقل تحركات المراقبين الدوليين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*