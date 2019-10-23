القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده
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المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إديجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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