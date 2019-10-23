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محافظ حفر الباطن يتفقد مشروعات تصريف مياه الامطار

محافظ حفر الباطن يتفقد مشروعات تصريف مياه الامطار

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محافظ حفر الباطن يتفقد مشروعات تصريف مياه الامطار

محافظ حفر الباطن يتفقد مشروعات تصريف مياه الامطار
http://almnatiq.net/?p=789394
المناطق_عبدالله السعيدي 
أشاد صاحب السمو الامير منصور بن محمد محافظ حفر الباطن بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به المحافظة من القيادة الرشيدة من اعتماد مشاريع تنموية لتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.
جاء ذلك خلال جوله سموه التفقدية على مشروعات تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول بالمحافظة، والتأكد من جاهزية الجهات الحكومية واستعداداتها لموسم الامطار القادم بإذن الله.
حيث شملت الجولة تفقد مشروع انشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة في موقع حي ابو موسى الاشعري (شمال المحافظة) والبالغ تكلفته 541 مليون ريال، ومشروع سد حوض النايفية البالغ تكلفته 97 مليون ريال، وكذلك متابعة إيجاد الحلول من قبل وزارة النقل على ملاحظات مديرية الدفاع المدني وأمن الطرق على مجاري مياه الامطار على طريق الملك عبد العزيز عند مدخل مركز الذيبية، وتقاطع كوبري القاعدة، والطريق المتجهة إلى مركز سامودة.
هذا وقد استمع سموه خلالها على شرح مفصل من سعادة أمين المحافظة موضحاً جهود الامانة في متابعة سير الاعمال في تلك المشاريع، ووجه سموه بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع وتكثيف الجهود وتذليل أي عوائق قد تعترضها أثناء الموسم، والتغلب عليها. كما شرح مدير الطرق بالمحافظة مشاريع تطوير الطرق الرئيسية السريعة لتصريف السيول على طريق (الحفر-المجمعة) ومعالجة منطقة تجمع الأمطار عند المحطات، والطرق المؤدية لمركزي الذيبية وسامودة.
واكد سمو محافظ حفر الباطن خلال الجولة على الجهات المعنية على رفع درجة الجاهزية والتواجد الميداني وتكثيف الجهود لاحتواء المستجدات والاهتمام برفع درجة الاستعداد وتوفير المعدات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع مثل هذه الظروف واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ لا سمح الله حماية للأرواح والممتلكات.
رافق سموه خلال جولته التفقدية امين المحافظة م. علي بن سعيد الغامدي، ومدير الدفاع المدني العقيد عبد الهادي الكناني ، ومدير فرع مكتب الطرق بحفر الباطن المهندس فهد العنزي، والمشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة الأستاذ ماجد القريني.

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