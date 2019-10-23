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التحاق 2650 إدارية بـ 25 برنامجاً تدريبياً للموارد البشرية في تعليم الرياض

التحاق 2650 إدارية بـ 25 برنامجاً تدريبياً للموارد البشرية في تعليم الرياض
http://almnatiq.net/?p=789398
المناطق_الرياض

أطلقت إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، الخطة الزمنية التدريبية لشاغلات الوظائف التنفيذية للعام الجاري في فترتها الأولى بعد اعتمادها من مدير عام التعليم في المنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، وتستمر لمدة عشرة أسابيع، إضافة إلى خطة البرامج التدريبية في محافظات المزاحمية والعيينة وضرما.

وقال بدر الوهبي مدير الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إن الخطة تأتي تلبية للاحتياجات التدريبية للموظفات الإداريات، وتحقيقا لأهداف الإدارة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني واكتساب مهارات ومعارف جديدة تؤهلهن للقيام بأداء مهامهن على الوجه الأمثل.

وأضاف أن الخطة لهذه الفترة اشتملت على 25 برنامجا تدريبيا يستهدف 2650 متدربة من الموظفات الإداريات يتم ترشيحهن وفق آلية محددة استهدفت الموظفات الجدد والموظفات الإداريات وموظفات الخدمات في الإدارات والمكاتب والمدارس، يقوم بتنفيذها فريق تدريب مؤهل ومتميز مكون من 25 مدربة.

وأشار الوهبي إلى أن خمس وحدات تدريب استقبلت المتدربات لتنفيذ الخطة الزمنية التدريبية، وهي وحدة تدريب الشمال ووحدة تدريب الغرب ووحدة تدريب الروابي ووحدة تدريب النهضة ووحدة تدريب البديعة، إضافة إلى معهد الأمل غرب الرياض.

وقدم مدير إدارة الموارد البشرية شكره وتقديره لمدير عام التعليم على دعمه المستمر وسعيه الحثيث إلى مواصلة تدريب وتطوير أداء الموظفات وإكسابهن مهارات ومعارف جديدة تؤهلهن لأداء مهامهن على الوجه الأمثل، مرحبا بجميع الموظفات الإداريات الملتحقات بالبرامج.

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