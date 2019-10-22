تعليم الطائف يحصد الوسام الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الحوارت الطلابية

تعليم الطائف يحصد الوسام الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الحوارت الطلابية

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تعليم الطائف يحصد الوسام الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الحوارت الطلابية

تعليم الطائف يحصد الوسام الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الحوارت الطلابية
http://almnatiq.net/?p=789401
المناطق_عادل الزهراني

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, الوسام الذهبي على مستوى المملكة ومن بين 40 إدارة تعليمية في الحوارات الطلابية – حوار نيوم – والمقام بمنطقة تبوك خلال الفترة 20-25/2/1441 حيث فاز الطالبان نايف عبدالرحمن غوص من مدارس الشافي الأهلية ووليد سعد الحارثي من مدارس أنجال المملكة الأهلية
وتنمّي هذه المسابقة, المهارات الأدبية لدى طلاب التعليم العام، وتنفذ سنوياً على جميع المستويات: (مدرسي، محلي، مركزي)، متضمنة مجالات (الشعر العربي الفصيح، والقصة القصيرة، والإلقاء والارتجال، وكتابة الرسائل البريدية)، وتتناول مختلف الموضوعات الوطنية والثقافية والاجتماعية .
وتهدف المسابقة إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتحصين الطلاب من الأفكار السلبية، وصقل مواهب الطلاب الأدبية، وتعويد الطلاب على الكتابة، وتحسين الخط، وتنمية مهارات الحفظ والإلقاء لدى الطلاب، وتعزيز الثقة لدى الطلاب ومساعدتهم على بناء شخصياتهم، إلى جانب تشجيع الطلاب على التعبير عن أفكارهم بأسلوب أدبي إبداعي، وتقدير الإنتاج الأدبي للطلاب.
وقدم المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي, التهنئة للمشاركين على ما تحقق من إنجاز جديد ومدارسهم متمنيا لهم التوفيق في المراحل القادمة, ومثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي ممثلة في مدير الإدارة سامي العصيمي وزملاءه في قسم النشاط الثقافي والمكاتب والمدارس على الدعم والتحفيز والمتابعة للطلاب.

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