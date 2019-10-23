إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج منافسات اللغة العربية  

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط “بنات” نتائج منافسات اللغة العربية على مستوى الإدارة، وهي مسابقة سنوية في مادة اللغة العربية تتضمن أسئلة عميقة غير نمطية تقيس مستويات التفكير العليا للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاءت النتائج للمرحلة الثانوية على النحو التالي: نوف صالح المويشير من مدرسة الرحمانية الثانوية “المركز الأول”، سجى نشمي الرشيدي من مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا “المركز الأول”، عفاف حابس الرويلي من مدرسة الأولى الثانوية بصوير “المركز الثاني “، رحمة سلمان الدرعان من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا “المركز الثاني”، إيثار عقاب ماضي من مدرسة الأولى الثانوية بهديب “المركز الثالث”، منال فرحان الشمري من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط “المركز الثالث”، أحلام جابر الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية “المركز الرابع “، شدن رمضان الكويكبي من مدرسة الثالثة الثانوية بسكاكا “المركز الرابع”.

وعلى المرحلة المتوسطة كانت النتائج على النحو التالي: وسن سلطان الفالح من مدرسة الرابعة المتوسطة بسكاكا “المركز الأول”، همس سايل الرويلي من مدرسة زلوم المتوسطة “المركز الأول”، جود مشحن الرويلي من مدرسة الخامسة عشر المتوسطة بسكاكا “المركز الثاني”، في سلمان الشمري من مدرسة التاسعة المتوسطة بسكاكا “المركز الثاني”، وهب عيسى الرويلي من مدرسة الأولى المتوسطة بصوير “المركز الثالث”، غلا سلطان النصيري من مدرسة وارفة العلم المتوسطة بسكاكا “المركز الثالث”، ليان فايز الرويلي من مدرسة الأولى المتوسطة بصوير “المركز الرابع”، كندة عبدالعزيز العابد من مدرسة الثالثة المتوسطة بسكاكا “المركز الرابع”.