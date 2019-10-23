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“التعليم” تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس

“التعليم” تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس
http://almnatiq.net/?p=789411
المناطق - الرياض

دشن معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد أمس، خدمة (الطلبات الإلكترونية للمدارس)، التي تعد نقلة جديدة بنظام فارس؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً.
وأوضح الدكتور آل فهيد أن خدمة تقديم الطلبات الإلكترونية ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقاً على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقت أطول، بينما يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودعات، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنه، عبر النظام الإلكتروني.
وأضاف آل فهيد أن الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداء من اليوم وطوال العام الدراسي، مؤكداً على تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها.
وقدم آل فهيد شكره لمعالي وزير التعليم على دعمه لمشاريع التحول الرقمي، واعتبارها من الأولويات التي يجب العمل عليها لتطوير الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في سير العمل.
من جانبه أبان المشرف العام على التحول الرقمي الدكتور يزيد السعوي أن تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس في نظام فارس يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه وزير التعليم، ومتابعة معالي المساعد نحو التحول الرقمي، مفيداً أن وزارة التعليم لديها استراتيجية مستمرة تعمل عليها لأتمتة كافة إجراءات العمل، وتسعى جاهدة في تلبية كافة الاحتياجات التعليمية

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