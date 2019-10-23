جامعة الباحة تختتم الجمعة القادمة حملة “ الباحة تفحص” للتوعية بسرطان الثدي

المناطق_عادل الزهرانى

يختتم معالي مدير جامعة الباحة ا.د عبدالله الحسين يوم الجمعة القادم ٢٥ أكتوبر حملة (الباحة تفحص) والتي دشنها سعادة وكيل الجامعة أ.د فارس الغامدي يوم الجمعة الماضي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.

ومن جانب أخر صرح المشرف على الحملة د.ماجد الغامدي استشاري الأورام أن الحملة حققت اهدافها وقدمت خدمات توعوية والتثقيفية ، حيث تم الكشف في عيادات مختلفة لأكثر من ٣٥٠ زائر وزائرة للمقر المقام في غابة رغدان في يومين .

واضاف الدكتور الغامدي بانه تم اطلاق وسم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من قبل طلاب وطالبات الجامعة تحت عنوان “ #الباحة_تفحص “ حيث تصدر الترند بالمملكة بالاف التغريدات لما يحتوي من رسائل توعوية منقحه علمياً و كان ايضاً بمثابة الدعوة لاهالي المنطقه لزيارة الحملة والتعرف عليها .

وقد قام بتنظيم هذه الحملة عدد من طلاب وطالبات كلية الطب بالجامعة الباحة بالتعاون مع جهات حكومية و خيرية بالمنطقة وتحت اشراف عميد الكلية د.علي هندي و استاذ الجراحه المساعد د. علي غرم الله الغامدي.