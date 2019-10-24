3 خطوات سحرية لإنقاص الوزن في أقل من شهر

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المناطق - وكالات

يعاني الناس الكثير من أجل فقدان الوزن، ولكن جميع الحميات الغذائية تجعلك تجوع بشكل كبير ما يجعل البعض يفقد حماسه بعد فترة وجيزة.

إذا لم يكن لديك إرادة حديدية، فسيتسبب الجوع في التخلي عن هذه الحميات بسرعة، ولهذا نقدم إليك خطوات سهلة تساعدك على فقدان الوزن مع عدم الشعور بالجوع الشديد، وفقا لموقع Healthline”.

1. قلل من السكريات والنشويات

الجزء الأكثر أهمية هو خفض السكريات والنشويات (الكربوهيدرات).
عندما تفعل ذلك، تنخفض مستويات الجوع لديك وينتهي بك الأمر في تناول سعرات حرارية أقل بكثير، حيث بدلا من حرق الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، يبدأ جسمك في التغذية من الدهون المخزنة.

فائدة أخرى لخفض الكربوهيدرات هي أنه يخفض مستويات الأنسولين، مما يتسبب في تخفيف الضغط على الكلى من الصوديوم والماء الزائد من الجسم.

وبهذه الطريقة قد تفقد 10 أرطال (في بعض الأحيان أكثر) في الأسبوع الأول.

2. أكل البروتين والدهون والخضروات

يجب أن تتضمن كل واحدة من وجباتك مصدرا للبروتين، ومصدرا للدهون وخضروات منخفضة الكربوهيدرات.

بناء وجبات الطعام الخاصة بك بهذه الطريقة سيؤدي تلقائيا إلى إدخال كمية الكربوهيدرات في النطاق الموصى به من 20 إلى 50 جراما يوميا.

مصادر البروتين

اللحوم: اللحم الأحمر، دجاج، الأسماك والمأكولات البحرية: السلمون، سمك السلمون المرقط، الروبيان، البيض الكامل مع صفار البيض هو الأفضل.

وقد ثبت أن هذا يعزز عملية “الأيض” (الإخراج) بنسبة 80 إلى 100 سعرة حرارية في اليوم.

الخضروات قليلة الكربوهيدرات، مثل: البروكلي، القرنبيط، السبانخ، الطماطم، الكرنب، الخس، الخيار.

لا تخف من ملء الطبق الخاص بك من هذه الخضروات منخفضة الكربوهيدرات. يمكنك أن تأكل كميات هائلة منها ولن تتجاوز 20-50 كربوهيدرات صافية يوميا.

يحتوي النظام الغذائي الذي يعتمد في معظمه على اللحوم والخضروات على جميع الألياف والفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لتكون صحيًا.

3. الذهاب إلى الصالة الرياضية 3 مرات في الأسبوع

لا تحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن خلال اعتمادك على هذه الحمية، ولكن يوصى بها.

الخيار الأفضل هو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. والقيام بالإحماء ورفع بعض الأوزان.

إذا لم يكن رفع الأثقال محببا بالنسبة إليك، فإن القيام ببعض تمارين القلب مثل المشي أو الركض أو الجري، أو ركوب الدراجات أو السباحة سيكون كافيا.
في النهاية يمكنك أخذ يوم راحة أسبوعيا من هذه الحمية تأكل فيه ما تشاء من الكربوهيدرات أو السكريات، ولكن أكثر من يوم سوف يجعل تقدمك بطيئا جدا.

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