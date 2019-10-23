احدث الأخبار

الخارجية الفلسطينية : حادثة “يتسهار” تكشف دور المستوطنين في تنفيذ مخططات الاستعمار
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يتفقد مشروعات تصريف مياه الامطار
المنطقة الشرقية
 وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة والاستثمار يلتقيان حاكمة طوكيو
أبرز المواد
 مجلس العموم البريطانى يرفض الجدول الزمنى للخروج من الاتحاد الأوروبى
أبرز المواد
 جامعة الباحة تختتم الجمعة القادمة حملة “ الباحة تفحص” للتوعية بسرطان الثدي
منطقة الباحة
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج منافسات اللغة العربية  
منطقة الجوف
 “التعليم” تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس
أبرز المواد
 تعليم عنيزة تحقق المستوى الذهبي في “حوار نيوم” في تبوك
أبرز المواد
 تعليم الطائف يحصد الوسام الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الحوارت الطلابية
منطقة مكة المكرمة
 التحاق 2650 إدارية بـ 25 برنامجاً تدريبياً للموارد البشرية في تعليم الرياض
أبرز المواد
 صندوق عالمي: تغير المناخ يعرقل التقدم في القضاء على الأوبئة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
الخارجية الفلسطينية : حادثة “يتسهار” تكشف دور المستوطنين في تنفيذ مخططات الاستعمار

الخارجية الفلسطينية : حادثة “يتسهار” تكشف دور المستوطنين في تنفيذ مخططات الاستعمار

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يتفقد مشروعات تصريف مياه الامطار

محافظ حفر الباطن يتفقد مشروعات تصريف مياه الامطار

المنطقة الشرقية
وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة والاستثمار يلتقيان حاكمة طوكيو

وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة والاستثمار يلتقيان حاكمة طوكيو

أبرز المواد
مجلس العموم البريطانى يرفض الجدول الزمنى للخروج من الاتحاد الأوروبى

مجلس العموم البريطانى يرفض الجدول الزمنى للخروج من الاتحاد الأوروبى

أبرز المواد

الخارجية الفلسطينية : حادثة “يتسهار” تكشف دور المستوطنين في تنفيذ مخططات الاستعمار

الخارجية الفلسطينية : حادثة “يتسهار” تكشف دور المستوطنين في تنفيذ مخططات الاستعمار
http://almnatiq.net/?p=789431
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن الممارسات التي تقوم بها مليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم المنظمة، تكشف الدور المتقدم لهم في تنفيذ مخططات الاستعمار العنصرية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم ، أنه خلال الأيام الماضية ظهر بشكلٍ واضح لمن يريد أن يفهم من المجتمع الدولي، الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال وحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتجسد ذلك في صورتين كبيرتين لايحتاج المراقب إلى عناء كبير لرؤيتهما، الأولى هي صورة الهمجية التي تمارسها مليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم المنظمة وهي تشن حربا حقيقية واعتداءات ومطاردات عنيفة على قاطفي الزيتون في عديد المناطق والمواقع في الضفة الغربية المحتلة، تحت سمع وبصر وحماية وإسناد قوات الاحتلال التي تبادر إلى ممارسة القمع والتنكيل بالفلسطينيين المشاركين في قطف الزيتون ومعاقبتهم إذا ما اقدموا على مواجهة المستوطنين والدفاع عن أنفسهم.
وتابعت “ما زال المستوطنون يقومون بواجباتهم في التعدي على ممتلكات الفلسطينيين وتهديدهم وسرقة أراضيهم ومحاصيلهم بهدف طردهم من تلك الأراضي، ذلك الهدف الذي تسعى إليه دولة الاحتلال عبر أدواتها الاستعمارية من المستوطنين الذين زرعتهم في بؤرة الإرهاب “يتسهار” وغيرها من المستعمرات المنتشرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وأضافت الوزارة “إنه تكامل أدوار منسق وممنهج، وعندما يخرج عن السيطرة أحياناً كما حدث في “يتسهار” يسارع الجيش للاعتذار لضمان بقاء فاعلية المستوطنين بنفس منسوبها العدواني بحق مواطنينا الأبرياء، وتؤكد الحادثة من جديد أن المستوطنين هم الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال ورأس حربته في القيام بكل ما هو قذر ومخالف للقانون، وهم صورة استعمارية عنصرية حية وواضحة لمن يريد أن يرى ويفهم من المجتمع الدولي”.

روابط ذات صلة

وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة والاستثمار يلتقيان حاكمة طوكيو

وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة والاستثمار يلتقيان حاكمة طوكيو
مجلس العموم البريطانى يرفض الجدول الزمنى للخروج من الاتحاد الأوروبى

مجلس العموم البريطانى يرفض الجدول الزمنى للخروج من الاتحاد الأوروبى
“التعليم” تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس

“التعليم” تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*