الخارجية الفلسطينية : حادثة “يتسهار” تكشف دور المستوطنين في تنفيذ مخططات الاستعمار

المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن الممارسات التي تقوم بها مليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم المنظمة، تكشف الدور المتقدم لهم في تنفيذ مخططات الاستعمار العنصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم ، أنه خلال الأيام الماضية ظهر بشكلٍ واضح لمن يريد أن يفهم من المجتمع الدولي، الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال وحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتجسد ذلك في صورتين كبيرتين لايحتاج المراقب إلى عناء كبير لرؤيتهما، الأولى هي صورة الهمجية التي تمارسها مليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم المنظمة وهي تشن حربا حقيقية واعتداءات ومطاردات عنيفة على قاطفي الزيتون في عديد المناطق والمواقع في الضفة الغربية المحتلة، تحت سمع وبصر وحماية وإسناد قوات الاحتلال التي تبادر إلى ممارسة القمع والتنكيل بالفلسطينيين المشاركين في قطف الزيتون ومعاقبتهم إذا ما اقدموا على مواجهة المستوطنين والدفاع عن أنفسهم.

وتابعت “ما زال المستوطنون يقومون بواجباتهم في التعدي على ممتلكات الفلسطينيين وتهديدهم وسرقة أراضيهم ومحاصيلهم بهدف طردهم من تلك الأراضي، ذلك الهدف الذي تسعى إليه دولة الاحتلال عبر أدواتها الاستعمارية من المستوطنين الذين زرعتهم في بؤرة الإرهاب “يتسهار” وغيرها من المستعمرات المنتشرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وأضافت الوزارة “إنه تكامل أدوار منسق وممنهج، وعندما يخرج عن السيطرة أحياناً كما حدث في “يتسهار” يسارع الجيش للاعتذار لضمان بقاء فاعلية المستوطنين بنفس منسوبها العدواني بحق مواطنينا الأبرياء، وتؤكد الحادثة من جديد أن المستوطنين هم الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال ورأس حربته في القيام بكل ما هو قذر ومخالف للقانون، وهم صورة استعمارية عنصرية حية وواضحة لمن يريد أن يرى ويفهم من المجتمع الدولي”.