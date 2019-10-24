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تركيا تسحب 17 مليار دولار من بنكها المركزي لسد عجز الخزانة

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تركيا تسحب 17 مليار دولار من بنكها المركزي لسد عجز الخزانة

تركيا تسحب 17 مليار دولار من بنكها المركزي لسد عجز الخزانة
http://almnatiq.net/?p=789445
المناطق - وكالات

قال مصدر مطلع إن الحكومة التركية تعمل على تشريع لتحويل نحو 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة.
ووفقا لـ”رويترز”، ذكر المصدر أن أنقرة تعكف منذ بضعة أشهر على صوغ الخطة، التي إذا تمت الموافقة عليها، قد تسمح بتحويل نحو 100 مليار ليرة “17.1 مليار دولار” إلى الخزانة. وأضاف، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي. وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي عن التعقيب.
وأقر البرلمان التركي في تموز (يوليو) قانونا يسمح بتحويل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة.
ورفعت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة للعام الجاري من 1.8 في المائة في تقديراتها السابقة.
وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125 مليار ليرة.
في سياق آخر، طالبت مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي، بتعليق الاتحاد الجمركي القائم بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتجميد المخصصات المالية الأوروبية المقدمة لتركيا ضمن برامج تأهيلها لعضوية التكتل. وتقدم مانفريد فيبار رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، بمقترح في هذا الاتجاه إلى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي من المقرر مناقشة الوضع في شمال سورية والتصويت على لائحة أوروبية بشأن التعامل مع تركيا. وأيد عديد من النواب الأوروبيين في مداخلاتهم مقترح مجموعة حزب الشعب، كما طالبوا بتدابير إضافية بسب أعمال التنقيب التركية عن المحروقات قبالة قبرص.

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