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63 مليار ريال قيمة إصدارات الصكوك الحكومية منذ مطلع العام

63 مليار ريال قيمة إصدارات الصكوك الحكومية منذ مطلع العام
http://almnatiq.net/?p=789447
المناطق - الرياض

بلغت قيمة الإصدارات الحكومية من الصكوك للعام الجاري 63 مليار ريال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال بمبلغ 7.27 مليار ريال.
وبحسب “الاقتصادية”، يعد إصدار أكتوبر رابع أضخم إصدار حكومي (بالعملة المحلية) من حيث القيمة، وذلك بعد صكوك أبريل بقيمة 11.6 مليار ريال، وصكوك فبراير بقيمة 9.3 مليار ريال، وصكوك سبتمبر بقيمة 8.8 مليار ريال.
وأظهر الرصد على منحنى العائد السيادي، أن تكلفة الاستدانة للإصدارات المستقبلية في الوقت الحالي، من السوق المحلية، تعد متدنية مقارنة بالاستدانة بعملة الدولار.
وبالاستناد إلى مقياس “العائد حتى تاريخ الاستحقاق”، يتضح أن السوق المحلية توفر استدانة متدنية، ما بين آجال الاستحقاق من سنتين إلى تسعة أعوام، وكذلك من 12 سنة إلى 20 سنة.
وفي حين يتساوى بشكل تقريبي “العائد حتى تاريخ الاستحقاق” للإصدارات المحلية مع نظيرتها الدولارية، ولا سيما من 10 إلى 11 سنة، وكذلك مع آجال الاستحقاق التي ما بين 25 سنة إلى 31 سنة، علما بأن السوق الدولية توفر خيار تنويع قاعدة المستثمرين من مناطق جغرافية متنوعة مقارنة بالسوق المحلية.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس “العائد حتى تاريخ الاستحقاق”، من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.

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