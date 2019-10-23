احدث الأخبار

مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية
أبرز المواد
 “البيئة” تعتمد إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية
أبرز المواد
 شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في مجال الملكية الفكرية
أبرز المواد
 2,8 مليون ريال من “رسوم الأراضي” لتطوير مخطط “اسكان الكامل” في مكة المكرمة
أبرز المواد
 الكابتن السيف يحقق المركز الاول في رالي القصيم لفئة TL3
منطقة القصيم
 وكيل إمارة الجوف يفتتح ورشة تخطيط المناطق والأملاك المهجورة والزراعية المهملة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير دوريات الأمن
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تفعل مشروع القسائم التعليمية لرياض الأطفال “معين”
منطقة الجوف
 تعليم عنيزة تحقق المستوى الذهبي بـ”حوار نيوم” في تبوك
منطقة القصيم
 قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت
أبرز المواد
 مقتل 13 من مسلحي حركة طالبان وتدمير مخابئ للأسلحة في أفغانستان
أبرز المواد
مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية

مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية

أبرز المواد
“البيئة” تعتمد إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية

“البيئة” تعتمد إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية

أبرز المواد
شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في مجال الملكية الفكرية

شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في مجال الملكية الفكرية

أبرز المواد
2,8 مليون ريال من “رسوم الأراضي” لتطوير مخطط “اسكان الكامل” في مكة المكرمة

2,8 مليون ريال من “رسوم الأراضي” لتطوير مخطط “اسكان الكامل” في مكة المكرمة

أبرز المواد

قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس
http://almnatiq.net/?p=789451
المناطق - الرياض

أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.
وقيس سعيّد فاز بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصّل منافسه مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي، على 27.29 % من الأصوات.
ويتولى سعيّد منصب رئاسة الجمهورية، خلفًا لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر، وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزّع ومنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي ومحمد الناصر.

روابط ذات صلة

مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية

مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية
“البيئة” تعتمد إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية

“البيئة” تعتمد إنشاء وتأهيل 13 مركزاً للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية
شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في مجال الملكية الفكرية

شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في مجال الملكية الفكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*