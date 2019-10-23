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تعليم عنيزة تحقق المستوى الذهبي بـ”حوار نيوم” في تبوك

تعليم عنيزة تحقق المستوى الذهبي بـ”حوار نيوم” في تبوك
http://almnatiq.net/?p=789454
المناطق / عنيزة

حصلت إدارة تعليم محافظة عنيزة، على المستوى الذهبي في برنامج الحوارات الطلابية “حوار نيوم”، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، خلال الفترة من 21 وحتى 25 صفر 1441هـ، بمشاركة 47 إدارة تعليمية من كافة أنحاء المملكة، حيث تمكن الطالبان؛ طلال خالد السليم فرع اللغة الإنجليزية، وخالد وليد الهطلاني فرع اللغة العربية، من تحقيق المستوى الذهبي بإشراف الأستاذ عبدالله السليم،

ويهدف برنامج الحوارات الطلابية، الذي تنفذه الإدارة العامة للنشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم، إلى نشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وتحصين الطلاب من الأفكار السلبية، وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال، إضافة إلى صقل مواهب الطلاب في المجالات الثقافية المتعددة باستخدام ورش العمل التدريبية والجلسات الحوارية، وذلك من خلال محورين اثنين أطلقهما البرنامج هما: “نيوم مدينة الحالمين والملهمين”، و” من طويق إلى نيوم خطوات عملية”.

وعقب تحقيق هذا الإنجاز، قدم سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، مساء أمس الثلاثاء، تهنئته للطالبين: طلال السليم وخالد الهطلاني، والأستاذ عبدالله السليم، لحصولهم على المستوى الذهبي والتفوق في برنامج الحوارات الطلابية “حوار نيوم”، مؤكدا على أن إدارة تعليم عنيزة اعتادت على التميز وتحقيق الإنجازات بفضل تعاون جميع الإدارات والأقسام وحرص المعلمين والأبناء الطلاب، مقدما جزيل شكره لهم على تحقيق المستوى الذهبي.

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