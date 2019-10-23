إدارة “تعليم الجوف” تفعل مشروع القسائم التعليمية لرياض الأطفال “معين”

المناطق - الجوف

فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بمكتب التعليم الأهلي مشروع “معين” للقسائم التعليمية، وهي منح مجانية تقدمها وزارة التعليم للدراسة في مدارس أهلية على نفقتها.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي الأستاذ راجح بن مسعد الفهيقي أن المشروع المسند إلى شركة تطوير التعليم يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية وزارة التعليم 2020 والمتضمنة رفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم العام من 14% إلى 25%، والتوسع في رياض الأطفال وتقديم الخدمات التعليمية بما يضمن تحقيق الجودة العالية والوصل إلى أهداف وزارة التعليم في بناء مجتمع معرفي منافس عالمياً.

من جانبها، أوضحت مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي الأستاذة عفاف بنت عبدالكريم الدغيفق أن المشروع يستهدف مرحلة رياض الأطفال للثلاث مستويات، الأول من 3-4 سنوات، الثاني من 4-5 سنوات، الثالث من 5-6 سنوات.

وبينت أن التسجيل يكون بالتوجه إلى إدارة رياض الأطفال للتحقق من

اكتمال شروط قبول الطفل وفقاً لأنظمة ولوائح الوزارة، بشرط أن يكون الطفل سعودي ومن أم سعودية وحسب الطاقة الاستيعابية للروضات الأهلية .