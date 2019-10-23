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أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير دوريات الأمن

أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير دوريات الأمن
http://almnatiq.net/?p=789457
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط، يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن سابقاً العميد سعود بن بندر الدويش بمناسبة انتهاء فترة عمله، والعقيد مهدي بن عايض البقمي بمناسبة تعيينه مديراً لدوريات الأمن بالمنطقة .
وأعرب سموه عن شكره للعميد الدويش لقاء الجهود التي بذلها خلال فترة عمله مديراً لإدارة الدوريات بالمنطقة، ورحب سموه بالعقيد البقمي, متطلعاً مواصلة الجهود الأمنية مع باقي قطاعات الأمن .
من جهته قدم مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ومساندته لرجال الأمن في
المنطقة .

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