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وكيل إمارة الجوف يفتتح ورشة تخطيط المناطق والأملاك المهجورة والزراعية المهملة

وكيل إمارة الجوف يفتتح ورشة تخطيط المناطق والأملاك المهجورة والزراعية المهملة

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وكيل إمارة الجوف يفتتح ورشة تخطيط المناطق والأملاك المهجورة والزراعية المهملة

وكيل إمارة الجوف يفتتح ورشة تخطيط المناطق والأملاك المهجورة والزراعية المهملة
http://almnatiq.net/?p=789458
المناطق - الجوف

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان اليوم بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا،ورشة عمل تخطيط المناطق والأملاك القديمة المهجورة والأراضي الزراعية المهملة بمنطقة الجوف.

ولفت أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إلى أن إقامة الورشة يأتي ضمن حرص واهتمام وزارة الشؤونالبلدية والقروية لتنمية ورفع جودة الحياة في المناطق القديمة والمهملة وفق رؤية المملكة 2030 والاستفادة منها في تطويرأواسط المدن.

وأوضح أن هذه الورشة تهدف إلى التعرف على مناطق الدراسة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات ودومة الجندل، والتعرفعلى التجارب العالمية والعربية والمحلية المشابهة، وسياسات التعامل مع تطوير مناطق الدراسة، واستعراض المخططاتالتفصيلية المقترحة.

وبين المهندس الشرعان أن الورشة تهدف إلى التعرف على الاحتياجات المطلوبة والتكاليف التقديرية من خلال متخصصين فيجمال التخطيط والتصميم العمراني، حيث يبلغ إجمالي مساحة مناطق الدراسة بمدينة سكاكا حوالي 2970 هكتارا، بينماتبلغ إجمالي مساحة مناطق الدراسة بمحافظة القريات حوالي 1290 هكتارا، كما تبلغ إجمالي مساحة مناطق الدراسةبمحافظة دومة الجندل حوالي 1710 هكتارات.

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