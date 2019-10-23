الكابتن السيف يحقق المركز الاول في رالي القصيم لفئة TL3

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حقق سائق الراليات السعودي لفئة TL3 الكابتن صالح السيف المركز الاول في رالي القصيم، بعد تصدره جدول الترتيب لكافة جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة بحسب مواصفات FIA.

وجديراً بالذكر ان الكابتن صالح السيف سبق له وأن حقق المركز الأول في رالي عسير ٢٠١٩م لنفس الفئة وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

كما اعرب السيف عن سعادته في تحقيق الفوز ومواصلة السباق رغم قوة المنافسة, ويستعد الكابتن السيف للمشاركة في بطولة رالي العلا (نيوم) ٢٠١٩م، والتي من المزمع إقامتها في مطلع شهر نوفمبر من العام الحالي.