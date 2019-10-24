شاهد.. “موسم الرياض”.. فعاليات ضخمة وأجواء أحلى

المناطق - الرياض

رصدت “المناطق” ردود فعل الحاضرين والزائرين في فعاليات “موسم الرياض” آخر مواسم المملكة الـ11 التي أُطلقت للعام 2019، والذين أبدوا إعجابهم الكبير بالموسم وفعالياته.

ويسعى “موسم الرياض” لتحويل العاصمة إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوماً، بدءا من 11 أكتوبر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت دراسات تسويقية أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع، وهي كالتالي:

_ الرياض بوليفارد

_ واجهة الرياض

_ معرض الرياض للسيارات

_ رياض ونتر وندرلاند

_ ملاعب الرياض

_ الحي الدبلوماسي

_ المربع

_ الملز

_ وادي نمار

_ نبض الرياض

_ رياض سفاري

_ رياض صحارى

والفعاليات تنوعت ما بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.