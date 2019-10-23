شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في مجال الملكية الفكرية

المناطق _ الرياض

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع مكتب البراءات الياباني وذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية اليابانية 2030م المنعقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار لأنشطة التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال احترام الملكية الفكرية والتوعية بقيمتها وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

وتفعيلاً لمذكرة التعاون تم توقيع برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية وبرنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH) خلال الاجتماع الثنائي الرابع بين الهيئة ومكتب البراءات الياباني، حيث تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في رفع معايير جودة فحص براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في اليابان، وجذب طلبات براءات الاختراع اليابانية للتسجيل في السعودية، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ انضمام المملكة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).