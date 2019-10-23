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مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية

مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية

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مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية

مصادر لبنانية تكشف عن وجود الإرهابي “قاسم سليماني” في لبنان و بصلاحيات استثنائية
http://almnatiq.net/?p=789481
المناطق _ الرياض

قالت مصادر لبنانية مطلعة اليوم من بينها رئيس حركة التغيير في لبنان، “إيلي محفوظ”، إن قائد فيلق القدس الإرهابي اللواء “قاسم سليماني” وصل إلى بيروت.
وكانت مواقع لبنانية عممت اليوم ما نشرته صحيفة الجريدة الكويتية، من أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعًا طارئًا في طهران بشأن لبنان فور اندلاع الاحتجاجات فيه، بمشاركة مندوبين من وزارة الخارجية والحرس الثوري وممثلين عن حزب الله.
وحسب وجهة النظر الإيرانية الاحتجاجات اللبنانية وصفتها جهات إيارنية بأنها مخطط دولي لإسقاط العهد والحكومة، وعلى ضوء هذا الاجتماع اتخذ المجلس الأعلى للأمن الإيراني قراراً بإيفاد الإرهابي سليماني إلى بيروت بصلاحيات استثنائية.

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