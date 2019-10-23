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سمو أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة ضمد

سمو أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة ضمد

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة ضمد

سمو أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة ضمد
http://almnatiq.net/?p=789495
ضمد _ فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مشايخ وأهالي محافظة ضمد، وذلك في مستهل الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة، ضمن الجوالات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان في بداية اللقاء عن سعادته بزيارة محافظة ضمد ورئاسة سموه للجلسة الختامية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية المخصصة لبحث احتياجات المحافظة، وتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، ووضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المجالات.
وأشار الأمير محمد بن ناصر إلى ما تنعم به بلادنا العزيزة من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم, مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية وحفظ أمن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز.
ووجه سمو أمير منطقة جازان الجميع من مواطنين ومديري الإدارات الحكومية بأهمية التعاون في كل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.
وتم خلال اللقاء بحث احتياجات محافظة ضمد من المشروعات الخدمية وعدد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

 

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