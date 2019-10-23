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وادي الدواسر : ضبط قائد مركبة إصتدم بدورية مكافحة المخدرات وحاول الهرب

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يحمل 8 من مجهولي الهوية

وادي الدواسر : ضبط قائد مركبة إصتدم بدورية مكافحة المخدرات وحاول الهرب

وادي الدواسر : ضبط قائد مركبة إصتدم بدورية مكافحة المخدرات وحاول الهرب
http://almnatiq.net/?p=789502
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر مساء أمس (الثلاثاء) عن إيقاف سيارة بداخلها 8 من مجهولي الهوية، وذلك بعد رفض قائدها التوقف وحاول الهرب وقام بصدم سيارة رجال مكافحة المخدرات.
وفي التفاصيل .. ذكر مصدر لـ ( للمناطق ) أنه وأثناء قيام الجهات الأمنية المشتركة المشكلة بواسطة قائد شرطة وادي الدواسر ، اشتبهت في سيارة من نوع (سكويا) حيث طلب رجال الأمن  من قائدها التوقف بعد الاشتباه به ، لكنه رفض الأوامر وحاول الهرب بعد أن قام بصدم إحدى سيارات رجال مكافحة المخدرات.
وأضاف المصدر قام رجال الأمن بالتضييق على قائد المركبة وإيقافه بالقوة الجبرية ، حيث تبين أن المركبة تقل 8 من مجهولي الهوية ، حيث تم تسليمهم جميعاً إلى لمخفر شرطة النويعمة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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