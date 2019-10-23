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كشافة تعليم وادي الدواسر يتعرفون على دور مركز رعاية الموهوبين

كشافة تعليم وادي الدواسر يتعرفون على دور مركز رعاية الموهوبين

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كشافة تعليم وادي الدواسر يتعرفون على دور مركز رعاية الموهوبين

كشافة تعليم وادي الدواسر يتعرفون على دور مركز رعاية الموهوبين
http://almnatiq.net/?p=789507
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

زار أعضاء الوحدة الكشفية في ثانوية بن عثيمين بوادي الدواسر ، يوم أمس مركز رعاية الموهوبين التابع لإدارة تعليم المحافظة ، ضمن الزيارات المدرجة في خطة الوحدة الكشفية للفصل الدراسي الحالي .

وأوضح قائد الوحدة محمد فاضل الفاضل ، ان أعضاء الوحدة  التقوا بمدير المركز محمد حضرم آل قادي ، الذي عرفهم بدور المركز في  نشر ثقافة الموهبة والإبداع ، والتعريف بالموهوبين وتسليط الضوء عليهم والاهتمام بهم، ونشر الوعي الثقافي حول سماتهم وكيفية اكتشافهم ورعايتهم في المدرسة والمجتمع.

كما صحبهم آل قادي في جولة  للتعرف على أقسام المركز و ما يقدمه من خدمات لكل طالب موهوب له القدرة على الإبداع والتجديد ، وصولاً الى أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهاره .

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