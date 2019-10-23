أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة ضمد

ضمد _ فضة عطيف

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل أهالي محافظة ضمد بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة , وذلك بمسرح المركز الحضاري بمركز الشقيق التابع للمحافظة.

ورحب الأهالي في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم ناصر بن أحمد بشير معافا، بسمو أمير المنطقة, معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.

واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية حتى أصبحت ضمد مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات, معرباً عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمامه بالمحافظة, منوهاً بجهود محافظ ضمد لكل ما يخدم المحافظة والمواطنين والمقيمين فيها.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على فيلم تعريفي عن المحافظة وأبريت وقصائد شعرية.

ثم دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عددا من المشاريع التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بتكلفة إجمالية تبلغ 476.638.414 ريالًا , حيث شملت المشروعات التي تم تدشينها مشروعات بلدية في مجالات السفلتة والإنارة والصيانة والأرصفة وتحسين وتجميل مداخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ودرء أخطار السيول، ومباني ومرافق للبلدية ومشاريع لأنسنة المدن، إضافة المشاريع المركز الحضاري بمركز الشقيري، والسوق الأسبوعي والحديقة العامة بضمد، وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة بمبلغ إجمالي 171.519.140 ريالاً.

كما شملت المشروعات التي تم تدشينها مشروعات تعليمية (مدارس بنين وبنات) بتكلفة إجمالية بلغت 83.464.701 ريال، ومشروعات للمياه بقيمة إجمالية 84.602.723 ريالًا , تضمنت شبكات وخزانات مياه توصيلات منزلية، ومشروعات في مجال الطرق بمبلغ 86.619.498 ريالًا، ومبنى الدفاع المدني بقيمة 15.190.695 ريالاً، ومشروعات الإسكان والأراضي بقيمة إجمالية بلغت 13.116.707 ريالات.

وشملت المشروعات التي قام سمو أمير منطقة جازان بوضع حجر الأساس مشروعات بلدية بتكلفة إجمالية 22.124.950 ريالًا شملت السفلتة والإنارة والأرصفة وتحسين وتجميل مداخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ودرء أخطار السيول، ومباني ومرافق للبلدية ومشاريع لأنسنه المدن .

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وفضيلة المستشار بوزارة العدل الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان , ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة ومشايخ القبائل.