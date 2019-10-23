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أمير منطقة الباحة يتسلم تقريرين عن أعمال وفعاليات الدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يتسلم تقريرين عن أعمال وفعاليات الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=789525
المناطق _ الباحة
 تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة تقريراً مفصلاً عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية والجهود التي بذلها منسوبو الدفاع المدني بالمنطقة ، كما تسلم سموه تقريراً مماثلاً عن مشاركة الدفاع المدني بالمنطقة في فعاليات اليوم الوطني ٨٩.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير بن سعد البسامي وعدد من ضباط وأفرد الدفاع المدني بالباحة .واستمع سمو أمير الباحة إلى شرح من العميد البسامي عما تضمنه التقرير ان من جهود وأعمال للدفاع المدني خلال تلك الفترة وما سبقها من الجاهزية والاستعداد ومناقشة الموقف العام الأودية والسدود والعقاب ودور الجهات المشاركة مع الدفاع المدني وإمكانياتها في مثل هذه الحالات ، مشيراً إلى أبزر المناشط والفعاليات التي نفذت خلال الاحتفال باليوم الوطني.ونوه الأمير حسام بن سعود بجهود منسوبي الدفاع المدني في المحافظة بعد الله عز وجل على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، حاثاً سموه على أهمية تكثيف البرامج التوعوية للمواطنين والمقيمين في المنطقة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتنبيههم من مخاطر الأمطار والسيول وجريان الأودية .
وأشاد سموه بما تضمنه التقريران من أعمال ومنجزات وبرامج وفعاليات تبرز دور الدفاع المدني بالمنطقة في مختلف المجالات.
 وكرم سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء عدد من الضباط والأفراد لقاء جهودهم في أداء مهام أعمالهم .
من جانبه ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد البسامي هذا التكريم ، واعداً ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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