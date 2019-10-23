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سمو محافظ حفرالباطن يسلم 40 مستفيد ومستفيدة وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان

سمو محافظ حفرالباطن يسلم 40 مستفيد ومستفيدة وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان
http://almnatiq.net/?p=789534
حفر الباطن _ عبدالله السعيدي
سلم سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد  آل سعود بمقر المحافظة وبحضور مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية الاستاذ/ عبدالله حسين المويهي ورؤساء ومدراء عدد من الجهات الخيرية بالمحافظة والمستفيدين والمستفيدات ٤٠ وحدة سكنية  ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان  لأول مرة رسميا للمسجلين بالضمان الاجتماعي والمستفيدين من الجمعيات الخيرية (جمعية البر، جمعية درة النسائية، وجمعية رعاية  الأيتام تراؤف) بحفرالباطن وذلك بنظام حق الانتفاع.
وقدم سمو المحافظ شكره نيابة عن أهالي المحافظة والمستفيدين والمستفيدات لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –  على اهتمامهم بكل ما من شانه  خدمة الوطن والمواطن ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية – حفظهما الله – بتوفير كافة السبل لخدمة محافظات ومدن المنطقة الشرقية وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية .
كما قدم سموه شكره لوزارة الإسكان ممثلة بمعالي الوزير والعاملين على هذه المبادرة النوعية لخدمة المستفيدين من الإسكان التنموي بنظام الانتفاع والتي نأمل بل ونسعد بأن تستمر حتى تستوعب العدد الأكبر من مستحقيها من اسر المنتسبين للضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية بالمحافظة والمراكز التابعة لها .
واثني سموه على جهود العاملين بالجمعيات الخيرية بمحافظة حفرالباطن وعلى تواصلهم المستمر مع كافة الجهات التي تقدم خدماتها للمستفيدين من تلك الجمعيات .

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