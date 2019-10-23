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الهيئة الملكية تنفذ برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب وطالبات مدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية

الهيئة الملكية تنفذ برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب وطالبات مدينة الجبيل الصناعية

الهيئة الملكية تنفذ برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب وطالبات مدينة الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=789539
المناطق _ الجبيل الصناعية

نفذ برنامج الخدمات الصحية  بالهيئة الملكية بالجبيل برنامج الفحص الإستكشافي  والذي يستهدف طلاب مدارس الهيئة الملكية بالجبيل من خلال برنامج زيارات يومية لجميع المدارس بمدينة الجبيل الصناعية وإجراء كشف طبي مبكر للطالب ومتابعة حالته الصحية كإجراء صحي إحترازي وذلك من أجل خلق أجواء صحية تؤهلهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي.

هذا ويهدف البرنامج  للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمزمنة لدى الطلاب من خلال جميع المراحل الدراسية والتي يتم  فيها  اكتشاف مدى تجاوب الطالب مع البرنامج المعد له. ويستهدف البرنامج في الوقت الحالي كمرحله أولى (30)مدرسة للبنين تمثل 1700 طالب بكافة المراحل الدراسية حيث تم الأن زيارة (8) مدارس . أما في المرحلة الثانية من البرنامج سيتم تطبيقه على مدارس  للبنات بمدينة الجبيل الصناعية مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام .

من جانبه أكد مدير مراكز طب الاسرة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عمر الشمري إن مثل هذه البرامج تعد بنك معلومات صحي عن الطالب مربوط بسجلة المدني لمتابعة حالته الصحية حيث يتم فحص الطالب للتأكد من خلوه من أمراض ،الربو، وتسوس الأسنان وضعف البصر، بالإضافة إلى السمع.

وقال الدكتور الشمري أن هذا البرنامج يعد وقائي للطالب حيث أن الكشف المبكر عن المرض  في سن مبكر للطالب يمكن السيطرة عليه وتكون نسبة الشفاء خلالها عالية .

وكشف الشمري على أن الخطة القادمة للبرنامج هو تخصيص عيادة أسنان للطلاب في كل مركز طب اسرة كون ان أمراض الأسنان الأكثر الأمراض شيوعا بين الطلاب .

واوضح الدكتور الشمري إلى أن البرنامج  يواكب رؤية المملكة 2030 للتحول من الطب العلاجي الآني الى طب وقائي.

وعلى نفس السياق قال مشرف الصحة المدرسية بإدارة التعليم العام بمدراس الهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ أحمد الشمراني أن الغذاء المدرسي في الجبيل الصناعية يتماشى مع البرنامج وهناك اشتراطات عدة تطبق على المدارس وحملات توعوية تثقيفية للطلاب حول الصحة الغذائية .

الجدير بالذكر أن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لا يقتصر دوره على تقديم الخدمة العلاجية بل يولي إهتمام بالغ في تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والفعاليات التي ينظمها البرنامج على مدار العام.

 

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