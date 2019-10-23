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المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بالمنطقة

المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بالمنطقة

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المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بالمنطقة

المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=789588
المناطق-فلاج الشعيفاني
صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, أنه بناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي وتأكيد سموهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية وما يؤثر على صحة الإنسان بعلاجات مجهولة المصدر حيث ثبت ضررها ، فقد رصدت اللجنة الميدانية إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بمدينة الرياض ممن تقوم بأعمال مخالفة مع المرضى وإعطاء أعشاب وأبخرة مجهولة المصدر ، وادعاء العلاج بجهل .
وعليه فقد صدر التوجيه بإحالتها للنيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقها ومنعها من هذه الممارسات ، وتوجيه اللجان المختصة بمضاعفة الجهود وتظافرها في هذا الجانب.
وإمارة الرياض إذ تعلن ذلك فهي تحذر من التعامل مع أمثال هؤلاء وضرورة الإبلاغ عنهم وأهمية الوعي فيما يترتب من أضرار في التعامل مع مثل هؤلاء , والله ولي التوفيق.

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