نائب أمير القصيم يستقبل محافظ الرس حسين العساف

المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ الرس حسين العساف الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه بمحافظ الرس العساف، حاثًا إياه على تلمّس حاجات الأهالي وبذل الجهد لخدمتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وتسهيل معاملات المستفيدين، والعناية بالشباب وتوفير الأنشطة والبرامج التي تمكّنهم من استثمار طاقاتهم؛ بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة.

من جانبه، قدّم محافظ الرس، شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم؛ على استقباله وتوجيهاته، سائلًا الله أن يعينه على تأدية واجبه تجاه الوطن الغالي.