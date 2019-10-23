نتائج مميزة لمنتخب مبارزة سيدات الأخضر في دورة ألعاب المرأة بالكويت

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اختتم المنتخب السعودي للمبارزة “سيدات” مشاركته في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي المقامة حالياً بالكويت بتحقيق نتائج جيدة تمثلت بميدالية ذهبية في منافسات الفرق لسلاح السايبر الذي مثله اللاعبات حسناء الحماد وربا المصري وشيخة الدوسري وفوزية الدوسري, وكذلك ميدالية برونزية في منافسات الفرق لسلاح الإيبيه عن طريق اللاعبات ندى عابد وأريج عابد وفوزية الخيبري ومشاعل الخيال .

وحصلت اللاعبة حسناء الحماد على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر “فردي” في افتتاح منافسات الدورة, ونال المنتخب السعودي للمبارزة المركز الثالث مكرر في منافسات فرق “فلوريه”.

وعبرت الأميرة نوف بنت خالد رئيس الوفد السعودي في الدورة عن سعادتها بهذه النتائج المميزة لمنتخب المبارزة الذي قدم مستويات جيدة , مؤكدةً سعيهم لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع علم السعودية في جميع المحافل الدولية والإقليمية والقارية”.

وأضافت: “لدينا قدرات ومواهب سعودية ستتطور وتصل إلى العالمية قريباً واللاعبات صغيرات بالسن ورغم ذلك قدمنا مستويات جيدة ومشرفة, والقادم بمشيئة الله أفضل للجميع”.

وفي منافسات كرة السلة خسر المنتخب السعودي للسيدات من نظيره البحريني بنتيجة 33 ـ 62 .