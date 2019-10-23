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“الطيران المدني” يُعلن انتقال (7) وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

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“الطيران المدني” يُعلن انتقال (7) وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

“الطيران المدني” يُعلن انتقال (7) وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد
http://almnatiq.net/?p=789608
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتقال (7) وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، من جدة إلى وجهة أثينا، ووجهة روما وميلان، وجنيف، وكذلك إلى وجهة فيينا، وميونخ وفرانكفورت، وذلك ابتداءَ من يوم الاثنين (28) أكتوبرالجاري، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهاباً وإياباً).
وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وسيتم بشكل تصاعدي وتدريجي انتقال الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.
وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد إلى مطار أثينا الدولي ابتداء من يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، كما تنطلق وجهات (روما، فرانكفورت، جنيف، ميونخ، ميلان، فيينا)، اعتباراً من يوم الأحد 3 نوفمبر القادم، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.
يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ (28) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وشملت الوجهات (الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شروره، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، ونجران، وأبو ظبي، ومسقط، والبحرين، وأربيل، وشرم الشيخ، وعمّان، والإسكندرية).

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