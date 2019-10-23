أمين الشرقية يترأس اجتماع لجنة البيئة بغرفة الشرقية لتعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم قطاعي البيئة والغذاء

المناطق _ الدمام

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الأربعاء الموافق 24/2/1441هـ، اجتماع لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة, لمناقشة أسعار المرادم وتذليل المعوقات وايجاد الحلول المناسبة لعملية تعزيز الاستثمار ودعم قطاعي البيئة والغذاء، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل, وعدد من وكلاء الأمين المساعدين ومدراء الادارات المعنية بالأمانة، ورئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية المهندس طلال بن سلمان الرشيد، وعدد من اعضاء اللجنة بالغرفة .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة على تواصل مستمر مع قطاع الأعمال بمختلف تخصصاته، وذلك لتعزيز الشراكات التي تخدم الطرفين وتسهم في تطوير آلية العمل, بهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك بين أمانة المنطقة الشرقية ولجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية، في دعم قطاعي المطاعم والمخابز في تحسين البيئة الاستثمارية بتنظيم الجهات ذات الاختصاص التابعة للغرفة والأمانة .

وأشار ” الجبير ” بأن قطاع البيئة يمثل أهمية كبيرة لدى الأمانة نظراً لإسهاماته, في منتسبي قطاعات الاستثمار والمستثمرين، بالإضافة إلى أثره الكبير في المجتمع.

هذا وقد ناقش المجتمعون عدد من النقاط وأبرزها موضوع زيادة فرص عقود الاستثمار والالية الخاصة بمددها لمواقع الأمانة مع القطاع الخاص، ومناقشة أسعار تأجير المرادم وإعادة التدوير, إضافة الى وضع مؤشرات للقياس فيما يتعلق بترسية المشروع، وتعزيز التعاون بين لجنة البيئة والغذاء وأمانة المنطقة الشرقية وتبادل الخبرات.

من جهته شكر رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية المهندس طلال بن سلطان الرشيد، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على استضافة الأمانة للجنة، والتعاون البناء بين لجنة البيئة والغذاء وأمانة المنطقة الشرقية، مشيرا الى اسهامات الأمانة الفاعلة في هذا المجال، لافتا الى أن هذه الاجتماعات تسهم في ايجاد الحلول المناسبة لعملية تعزيز الاستثمار ودعم قطاعي البيئة والغذاء.