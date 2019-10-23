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سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على أعمال وبرامج المجلس البلدي بمركز السهي

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على أعمال وبرامج المجلس البلدي بمركز السهي

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سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على أعمال وبرامج المجلس البلدي بمركز السهي

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على أعمال وبرامج المجلس البلدي بمركز السهي
http://almnatiq.net/?p=789620
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس المجلس البلدي بمركز السهي بمحافظة صامطة أ. إسماعيل يحيى الصميلي ورئيس بلدية السهي ثامر محمد المالكي وأعضاء المجلس البلدي بمركز السهي.

وشدد سمو نائب أمير المنطقة على أهمية المجالس البلدية في متابعة احتياجات الأهالي والرفع بملاحظاتهم أولا بأول وإيصالها لذوي الاختصاص، مؤكدًا على ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الملاحظات والشكاوي لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.
كما استمع سموه ،  الى شرح مفصل عن ابرز الموضوعات والمشروعات التنموية بالمركز ومنها رفع فئة بلدية السهي الى فئة أعلى ومناقشة مشاريع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ مركز السهي وما يعترض تنفيذها .
وثمّن سمو نائب أمير جازان الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها .
من جهته، قدم رئيس المجلس البلدي الصميلي ، لسمو نائب أمير المنطقة  الشكر نيابة عن أعضاء المجلس على دعمه وتوجيهاته السديدة للمجلس مما يصب ايجاباً على خدمة المواطنين.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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