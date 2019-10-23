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وزير الحج والعمرة يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

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وزير الحج والعمرة يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

وزير الحج والعمرة يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=789655
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمري جمهورية الهند.
من جانبه أشاد السفير الهندي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وبالخِدْمات الكبيرة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

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