ترامب: وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية أصبح دائما

المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما، مما دفع واشنطن لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية، ردا على عمليتها العسكرية.

وفي كلمة بالبيت الأبيض، قال ترامب إن “العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به”. وألقى الرئيس الأميركي بظلال من الشك أيضا حول معنى “دائم”.

وأشاد الرئيس الأميركي بنجاح وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية.

وفي كلمة متلفزة، قال ترامب: “في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، مما يجعل وقف إطلاق النار دائما .. لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14 أكتوبر”.

وأضاف الرئيس الأميركي “يجب على تركيا وسوريا العمل على ضمان عدم استعادة تنظيم داعش لأي أراض”.

وكانت شرطة عسكرية روسية قد وصلت إلى مدينة كوباني الاستراتيجية في سوريا، الأربعاء، في الوقت الذي حذرت فيه موسكو قوات وحدات حماية الشعب الكردية من أنها ستواجه صراعا مسلحا جديدا مع تركيا إذا لم تنسحب من كامل حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

وجاء تحذير موسكو بعد توصلها لاتفاق مع تركيا يدعو للانسحاب الكامل لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت سابقا حليفة للولايات المتحدة، لكن أنقرة تصفها بالإرهابية.

ويشكل وصول الشرطة إلى كوباني بداية فترة ستشرف فيها قوات أمنية روسية وسورية على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب من منطقة تمتد 30 كيلومترا على الأقل في عمق سوريا، بموجب اتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتن ورجب طيب أردوغان.

وهذا الاتفاق يأتي استكمالا لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وحسب الاتفاق يبدأ انتشار حرس الحدود السوري اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء (09:00 بتوقيت غرينتش).

وبعد ستة أيام ستبدأ قوات روسية وتركية دوريات مشتركة في قطاع يمتد عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا حيث كانت تنتشر القوات الأمريكية مع الأكراد، حلفائها السابقين.