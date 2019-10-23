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الصحة تعلن منع الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية

الصحة تعلن منع الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية
http://almnatiq.net/?p=789679
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن منع الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال.

وطالبت وزارة عن الإبلاغ عن من يخالف القرار عن طريق الاتصال على الرقم 937، وذلك حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمية

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