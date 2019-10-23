مسابقة توعوية تفاعلية تنظمها “كفاءة” في الرياض والدمام وجدة

المناطق - واس

نظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” ، ضمن حملة #اختر_لونك، مسابقة توعوية تفاعلية بالرياض والدمام وجدة.

وقدم في المعرض شرح للبطاقات الجديدة ورسائل للتوفير في استهلاك الطاقة، وشرح رمز الاستجابة السريع QR للتحقق من صحة البطاقة عبر تطبيق تأكد.

وأوضح المركز أن البطاقات الجديدة تم توحيدها لكافة الأجهزة الكهربائية وجعلها بالمستويات والألوان، حتى تكون أسهل وأوضح للقراءة.

ويقام خلال المركز مسابقة لحث الزائرين على اختيار المستوى الأخضر عند شراء جهاز كهربائي منزلي.

الجدير بالذكر أن المسابقة التوعوية التفاعلية تقام في الرياض (غرناطة مول)20 – 26 أكتوبر، والدمام (العثيم مول) 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل ، وجدة (رد سي مول) في 11 نوفمبر القادم.