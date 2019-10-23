احدث الأخبار

أوامر ملكية: فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية.. وصالح الجاسر وزيرًا للنقل
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في العراق
أبرز المواد
 مسابقة توعوية تفاعلية تنظمها “كفاءة” في الرياض والدمام وجدة
أبرز المواد
 آل الشيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند”
أبرز المواد
 الصحة تعلن منع الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية
أبرز المواد
 أمانة عسير تعتمد إقامة 8 مراكز خدمة نموذجية على مداخل المنطقة
منوعات
 الأرز أم الخبز.. أيهما أفضل لصحة الإنسان؟
أبرز المواد
 ضبط وافد يدير معملاً لتصنيع المعادن وبحوزته مليونا ريال و10 كيلو ذهب
أبرز المواد
 ترامب: وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية أصبح دائما
أبرز المواد
 ألبانيا تضبط شبكة إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لهجمات
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
أبرز المواد
 جمعية أيتام تبوك تقيم غدا دورة تدريبية في الوعي المالي
منطقة تبوك
أوامر ملكية: فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية.. وصالح الجاسر وزيرًا للنقل

أوامر ملكية: فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية.. وصالح الجاسر وزيرًا للنقل

أبرز المواد
الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في العراق

الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في العراق

أبرز المواد
مسابقة توعوية تفاعلية تنظمها “كفاءة” في الرياض والدمام وجدة

مسابقة توعوية تفاعلية تنظمها “كفاءة” في الرياض والدمام وجدة

أبرز المواد
آل الشيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند”

آل الشيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند”

أبرز المواد

أوامر ملكية: فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية.. وصالح الجاسر وزيرًا للنقل

أوامر ملكية: فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية.. وصالح الجاسر وزيرًا للنقل
http://almnatiq.net/?p=789701
المناطق - واس

صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم : أ / 104
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.
ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 105
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 106
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.
ثانياً : يعين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 107
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 471 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 108
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 471 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 109
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (495) بتاريخ 14 / 9 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور / عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 110
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 471 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور / طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في العراق

الأمم المتحدة: انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في العراق
مسابقة توعوية تفاعلية تنظمها “كفاءة” في الرياض والدمام وجدة

مسابقة توعوية تفاعلية تنظمها “كفاءة” في الرياض والدمام وجدة
آل الشيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند”

آل الشيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*