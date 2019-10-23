أحد يوقف سلسلة انتصارات القادسية في الجولة العاشرة من دوري الأولى لكرة القدم

أوقف فريق أحد انتصارات القادسية المتصدر بعد التعادل معه بدون أهداف في ختام الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم حيث أقيمت اليوم خمس لقاءات انتهت 4 منها بالفوز ،وخيّم التعادل على مباراة واحدة .

وعزز القادسية صدارته للدوري بـرصيد 23 نقطة فيما جاء الثقبة ثانيًا بـ 19 نقطة بفارق الأهداف عن العين الذي حل ثالثًا، وجاء الباطن رابعًا بـ 16 نقطة بفارق الأهداف عن الطائي والنهضة والكوكب أصحاب نفس الرصيد ، في حين ارتفع رصيد أحد لـ14 نقطة بالمركز الحادي عشر .

وفاز فريق الثقبة على نظيره التقدم بهدفين دون رد ، ليتوقف رصيد التقدم عند 11 نقطة بالمركز الخامس عشر .

وحقق فريق البكيرية فوزا كبيرا على النجوم بسبعة أهداف مقابل هدف رافعا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن ، وتوقف رصيد النجوم عند 4 نقاط بالمركز الأخير ، وتغلب كذلك فريق العين بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف للنهضة ، ليتجمد رصيد النهضة عند 16 نقطة بالمركز السادس .

وفي محافظة الخرج خسر فريق الكوكب من الجبلين بهدفين دون رد ، ليكون رصيد الجبلين 14 نقطة بالمركز العاشر وتجمد رصيد الكوكب عند 16 نقطة بالمركز السابع .

وفي ختام الجولة العاشرة نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات ، حيث شهدت الجولة تسجيل 27 هدفًا ، والبكيرية الأقوى هجومًا طوال المسابقة بـ 27 هدفًا، فيما جاء الأنصار الأقل هجومًا بـ 9 أهداف ، أما العين الأقوى دفاعًا بـ 5 أهداف فقط في شباكه، فيما جاء النجوم الأقل دفاعًا بـ 24 هدفًا تلقتها شباكه .

ويعد القادسية الأكثر فوزًا بـ 7 انتصارات، فيما جاء النجوم الأقل فوزًا حيث لم يسجل أي انتصار حتى الآن ، كذلك القادسية، والثقبة والعين الأقل خسارة “هزيمة واحدة لكل منهم”، فيما جاء المجزل الأكثر خسارة بـ 7 مباريات.

وأوقف أحد سلسلة الانتصارات المتتالية للقادسية “4 مرات”، وهي الأكبر لفريق بالدوري هذا الموسم حتى الآن ، ويعد نجران الأكثر تعادلًا بـ 6 تعادلات، فيما جاء كل من الطائي، النهضة، الكوكب والمجزل الأقل تعادلًا بمباراة واحدة لكل منهم.

ويتصدر الحاج عثمان باري لاعب البكيرية هدافي الدوري بـ 8 أهداف بفارق هدف عن ملاحقيه كارلوس دي مورا “الجبلين” وستانلي أوهاوتشي “القادسية” ولكل منهما 7 أهداف.