وكيل محافظة الخرج يدشن فعالية الحملة الوطنية لمكافحة ‎سرطان الثدي

وتتضمن الفعالية التي ستسمر لمدة 5 أيام، عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية لزور المعرض ويقدم فيها عدد من النصائح و نشرات التثقيفية عن سرطان الثدي،كما سيقدم خلال المعرض استمارة حجز موعد للكشف المكبر مباشرة للمستشفى للمراجعين.

وعن المعرض قال مدير مستشفى الولادة الأستاذ عايض العصيمي اخترنا هذه السنة إقامة فعالية الشهر العالمي لسرطان الثدي في مجمع تجاري للوصول إلى اكبر شريحة ممكنة لتوعيتهم وتثقيفهم عن سرطان الثدي .