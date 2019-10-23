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وكيل محافظة الخرج يدشن فعالية الحملة الوطنية لمكافحة ‎سرطان الثدي

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وكيل محافظة الخرج يدشن فعالية الحملة الوطنية لمكافحة ‎سرطان الثدي

وكيل محافظة الخرج يدشن فعالية الحملة الوطنية لمكافحة ‎سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=789712
المناطق -الخرج 
أقام مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج معرضا بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي تحت عنوان “لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن” بحضور وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني ومدير مستشفى الولادة والأطفال الأستاذ عايض العصيمي، وعدد من القيادات الإدارية والحكومية ومجموعة من الصحافيين وذلك في مجمع الحديثي مول .

وتتضمن الفعالية التي ستسمر لمدة 5 أيام، عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية لزور المعرض ويقدم فيها عدد من النصائح و نشرات التثقيفية عن سرطان الثدي،كما سيقدم خلال المعرض استمارة حجز موعد للكشف المكبر مباشرة للمستشفى للمراجعين.

وعن المعرض قال مدير مستشفى الولادة الأستاذ عايض العصيمي اخترنا هذه السنة إقامة فعالية الشهر العالمي لسرطان الثدي في مجمع تجاري للوصول إلى اكبر شريحة ممكنة لتوعيتهم وتثقيفهم عن سرطان الثدي .

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