انطلاق أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة وكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الإمام عبد الرحمن

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تستضيف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل غداً ( الخميس ) الاجتماع الثالث عشر للجنة وكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية والذي افتتحت أعماله صباح أمس الأربعاء بورشة عمل لوكلاء و وكيلات الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية في مبنى عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالمدينة الجامعية بحضور ومشاركة وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي حيث قدم ورشة العمل المدرب الدكتور جيفيري بولو .

ورحب معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بوكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية في الجامعة ومشاركتهم ورشة العمل وأعمال الاجتماع ، مشيرا الى أن مثل هذه الاجتماعات وورش العمل تهدف الى تطوير العملية التعليمية والتي من شانها أن تحدث نقلات نوعية في مسيرة التعليم العالي وان استضافة الجامعة لهذا الاجتماع وورشة العمل التي يقدمها خبراء في التعليم ما هي إلا امتداداً لاجتماعات سابقة تحضى باهتمام ومتابعة من اللجنة ومنسقيها ، كما إن تواجد الوكلاء في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل هو استمرارٌ للتواصل المعهود بين مؤسسات التعليم العالي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في الشؤون التعليمية والأكاديمية على كافة المستويات سواء على محيط الجامعات السعودية أو المؤسسات والمعاهد وبيوت الخبرة العالمية ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

من جانبه ذكر وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي بان الجامعة استضافت امس ( الأربعاء ) ورشة العمل حضرها وكلاء و وكيلات الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية حيث بدأت بالتركيز على اهم الجوانب والفقرات التي تهم الجانب التعليمي والاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي ، وتمت مناقشة بعض الجوانب الهامة في التخصص ، أما اليوم ( الخميس ) فسيعقد اجتماع لجنة وكلاء الجامعات السعودية في دورته الـ 13 حيث سيتم التطرق الى متابعة توصيات الاجتماع السابق وما تم فيه وسيتخلل ذلك ورشة عمل بعنوان ( الممكنات التي تحتاجها وكالات الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية لتحقيق تطلعات الوزارة ) و كذلك ورشة بعنوان ( الضوابط والقواعد التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة ) ، ومشاركة التجارب الناجحة مثل المنظومة التعليمية الشاملة بجامعة أم القرى ( إنجازات وتحديات ) و المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية ودليل رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية ، وشرح لنظام الاجتماعات الإلكتروني الخاص باللجنة والاتفاق على موعد الاجتماع القادم ، ومقترحات وتوصيات وزارة التعليم و مشروع برامج دبلومات التخرج المبكر لمعالجة ظاهرة الطلاب المتعثرين .