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خاصية جديدة على إنستغرام “تفضح” الأخبار الكاذبة

خاصية جديدة على إنستغرام “تفضح” الأخبار الكاذبة
http://almnatiq.net/?p=789739
المناطق - الرياض

أعلنت شركة إنستغرام أنها ستضيف خاصية جديدة، تكشف للمستخدم إن كان المحتوى المنشور “كاذبا”، وفقا لمدققين مستقلين.

وسينزل التطبيق الشهير الخاصية الجديدة الشهر المقبل، التي ستتمثل بعبارة “معلومات خاطئة” فوق صورة أو فيديو المنشور، حسب ما أشار موقع “ماشبل”.

وسيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور، بالنقر على زر “أظهر الصورة”، ولكنه سيتعرض للتحذير من إنستغرام بأن المعلومات في الصورة أو الفيديو خاطئة أو كاذبة.

وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذي دفع إنستغرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة، بالنقر على زر “أعرف لماذا” الذي سيظهر فوق الصورة أو الفيديو.

كما سيرسل إنستغرام تحذيرا لمن يشاركون المنشور الكاذب، بعبارة “المدققون قالوا إن المنشور يحتوي على معلومات كاذبة”، ولكن سيستطيع المستخدم تجاوز التحذير ومشاركة المنشور.

وبدأ إنستغرام، التطبيق المملوك من فيسبوك، بالعمل مع شركة منفصلة، توفر المدققين المستقلين، لاكتشاف المنشورات الكاذبة على التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة متماشية مع توجه فيسبوك لمحاربة الأخبار المزيفة وكشفها على موقعهم.

واستخدمت إنستغرام خاصية تحذيرية مشابهة من قبل، تم تطبيقها على المنشورات ذات اللقطات العنيفة أو الدموية، حيث وضعت تحذيرا بالمحتوى قبل أن يتم فتح الصورة.

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