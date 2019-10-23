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الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء “خروج بريطانيا”

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء “خروج بريطانيا”
http://almnatiq.net/?p=789742
المناطق - وكالات

قال مصدر أوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ الأربعاء، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد.

ونقت وكالة فرانس برس عن المصدر قوله بعد اجتماع سفراء الدول ال 27 في بروكسل “لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك”.

وأضاف “وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش”.

وأوصى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك زعماء الاتحاد بالموافقة على إرجاء خروج بريطانيا من موعده المقرر في 31 أكتوبر حتى 31 يناير من العام المقبل.

وفي حال لم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد فستتم الدعوة لعقد قمة للاتحاد الأوروبي الاثنين، إلا ان المصدر قال إن أعضاء الاتحاد “يفضلون بشدة” اتخاذ قرار مكتوب هذا الأسبوع.

ويعتزم ممثلو الاتحاد عقد اجتماع مرة ثانية الجمعة.

وقال المسؤول “في هذه الأثناء سيواصل الرئيس توسك مشاوراته”.

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض في وقت سابق طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” ما يعرقل إمكانية الخروج في 31 أكتوبر.

وصوت على رفض طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308. وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.

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