روسيا تناقش الاتفاق الروسي التركي مع “سوريا الديمقراطية”

المناطق - وكالات

ذكرت وكالات أنباء روسية، الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحدث مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقالت وكالة إنترفاكس إن شويغو أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية بأن روسيا ستزيد عدد أفراد الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود السورية التركية. كما ناقش الاثنان تطبيق الأكراد للاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا الذي أُعلن، الثلاثاء.

وذكرت وكالة تاس أن قائد قوات سوريا الديمقراطية قال إن قواته تساعد الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية في شمال سوريا، وعبر عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وبدأت الشرطة العسكرية الروسية الانتشار على الحدود شمال شرق سوريا، الأربعاء، بموجب اتفاق مع تركيا لإبعاد المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وكانت شرطة عسكرية روسية قد وصلت إلى مدينة كوباني الاستراتيجية في سوريا، الأربعاء، في الوقت الذي حذرت فيه موسكو قوات وحدات حماية الشعب الكردية من أنها ستواجه صراعا مسلحا جديدا مع تركيا إذا لم تنسحب من كامل حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

وجاء تحذير موسكو بعد توصلها لاتفاق مع تركيا يدعو للانسحاب الكامل لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت سابقا حليفة للولايات المتحدة، لكن أنقرة تصفها بالإرهابية.

ويشكل وصول الشرطة إلى كوباني بداية فترة ستشرف فيها قوات أمنية روسية وسورية على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب من منطقة تمتد 30 كيلومترا على الأقل في عمق سوريا، بموجب اتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتن ورجب طيب أردوغان.

وهذا الاتفاق يأتي استكمالا لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وحسب الاتفاق بدأ انتشار حرس الحدود السوري اعتبارا من الساعة الـ12 ظهر اليوم الأربعاء (09:00 بتوقيت غرينتش).

وبعد ستة أيام ستبدأ قوات روسية وتركية دوريات مشتركة في قطاع يمتد عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا حيث كانت تنتشر القوات الأمريكية مع الأكراد، حلفائها السابقين.