أمير حائل يرأس اجتماع مجلس شباب المنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اجتماع مجلس شباب منطقة حائل في جلسته الأولى للعام الحالي في صالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس ووكيل الإمارة المكلف عادل بن صالح آل الشيخ.

وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية وتحفيزية من سمو أمير المنطقة لمجلس الشباب، وأوصى فيها برفع همة الشباب والشابات في تقديم مبادرات نوعية وغير تقليدية تضيف للمنطقة والمجتمع، منوهاً سموه بضرورة الاهتمام بإعداد خطة زمنية لأي مبادرات نوعية مجتمعية وبيئية واقتصادية عند تقديمها.

من جهته قدم نائب رئيس المجلس سمو نائب أمير منطقة حائل شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة رئيس المجلس ، كما قدم سموه التوصيات والمبادرات المقترحة التي سيعمل عليها المجلس، موضحاً سموه أن المجلس أمام تحدٍّ لتقديم مبادرات نوعية تخدم شريحة الشباب والمنطقة والوطن.

وعرض أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي خطة عمل المجلس المقترحة للعام الحالي تضمنت عرض مرئي يوضح مهام وخطة العمل التي تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة